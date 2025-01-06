بالفيديو.. جهود وزارة البيئة للنهوض بمنظومة إدارة المخلفات خلال عام 2024

كشف ياسر عبد الله، مساعد وزيرة البيئة والرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، جهود الوزارة للنهوض بمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات خلال عام 2024.

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامية ببرنامج صباح البلد المذاع عبر قناة صدى البلد، أن وزارة البيئة وضعت في المقام الأول خطة لإدارة المخلفات على مستوى كافة المحافظات، تتمثل في تحديد الاحتياجات الأساسية أولا.

وأشار ياسر عبد الله، إلى أن الاحتياجات الأساسية التي حددتها وزارة البيئة تشمل البنية التحتية المطلوبة، والتي تنعكس على كمية المخلفات التي تتولد على المحافظات يوميًا، حيث تبلغ 26 مليون طن سنويًا.

وأكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، أن وزارة البيئة لا تعمل على استهداف نوع واحد فقط من المخلفات وهو المخلفات المنزلية، بل تستهدف أيضًا تنظيم كافة أنواع المخلفات الزراعية والهدم والبناء والمخلفات الخطرة وغيرها.

كما أوضح أيضًا، أنه في إطار الاستراتيجية الوطنية لادارة مخلفات البناء والهدم، فقد تم تخصيص 3 مدافن لاستيعاب كميات المخلفات المتولدة بالمدن الجديدة، وتحديث 16 مواصفة قياسية لمواد البناء لتسمح باستخدام ناتج التدوير ، وحصر الكميات المتولدة والتراكمات التاريخية واعداد خطة استثمارية أولية.

