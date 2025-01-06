طلب إحاطة لتنمية المزارع السمكية ببحيرة المنزلة من ناحية دمياط

تقدمت النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بطلب إحاطة لهيئة تنمية الثروة السمكية، بشأن حاجة المزارع السمكية الموجودة ببحيرة المنزلة من ناحية دمياط للتنمية والتكريك والتحويط على الأحواض.

وأكدت متى في بيان صحفي لها، أن المزارع السمكية الموجودة ببحيرة المنزلة من ناحية دمياط تحتاج إلى دعم علمي ودعم لتطوير نوعية الأسماك وزيادة أنواعها وحجمها من قبل هيئة تنمية الثروة السمكية.

وطالبت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بضرورة تطوير وتنمية هذه المزارع السمكية طبقا لأساليب الاستزراع السمكي الحديث، بالإضافة إلى ضرورة تطوير إمكانيات هذه المزارع السمكية.

ودعت إلى تحويل طلب الإحاطة للجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بحيث يتم مناقشة الأمر لتصحيح الأوضاع وتحسينها، حيث يعتبر الاستزراع السمكي نوع من أنواع الأمن الغذائي المفضل في السواحل وغيرها من المحافظات.