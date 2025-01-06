وزير العمل: بدء تدريبات السلامة المهنية للعاملين بالكهرباء

أعلن وزير العمل محمد جبران اليوم الإثنين ،عن بدء فعاليات اليوم الأول من التدريب التوعوي للعاملين بوزارة الكهرباء والطاقة على نشر مفاهيم واحتياطات السلامة والصحة المهنية ،وذلك في إطار تعاون الوزارة مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية بشأن التوعية في هذا المجال، للحفاظ على صحة العاملين ،وسلامة أدوات العمل والإنتاج ،تحت شعار "إعرف وإحمي نفسك وبلدك "..

و انعقدت فعاليات اليوم الأول بمركز تدريب شمال كهرباء القاهرة ، تحت رعاية وزير العمل محمد جبران،وإشراف المستشار خالد عبدالله ،مستشار وزير العمل للسلامة والصحة المهنية ،وحاضر فيها كيميائي محمد منتصر مدير عام الإدارة العامة للتفتيش التوجيهي للسلامة والصحة المهنية ،وكيميائي محمد مدكور باحث أول بالإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية..

حيث أوضح المستشار خالد عبدالله أن هذا النشاط يأتي أيضا في إطار مشاركة وزارة العمل في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"،وفي إطار التعاون بين وزارتي العمل والكهرباء ،للتوعية والوقاية من الاصابات والحوادث التي قد تحدث للعاملين بقطاع الكهرباء...

وبدأت فعاليات اليوم الأول بمحاضرة للكيميائي محمد منتصر ،تحت عنوان "السلامة بين الواقع والمأمول"،تحدث فيها عن أهمية السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل ،وكيفية تحديد المخاطر ومواجهتها قبل وقوعها، ثم محاضرة بعنوان "مهمات الوقاية الشخصية" للكيميائي محمد مدكور ،تحدث فيها عن أهمية الالتزام بوسائل الوقاية وما يجب أن يلتزم به العاملين خلال مواجهة المخاطر ،وكذلك أهمية التوعية ونشرها من أجل الحفاظ على الصحة وأدوات ومكان العمل ...