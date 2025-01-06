وزير خارجية أمريكا يؤكد ثقة بلاده في قوة الديمقراطية بكوريا الجنوبية

عبر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عن ثقة بلاده في قوة الديمقراطية بكوريا الجنوبية وفي قيادة الرئيس المؤقت، تشوي سانج موك.



جاء ذلك خلال اجتماع بلينكن مع "تشوي" اليوم /الاثنين/ في العاصمة الكورية سول، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية.

وأكد بلينكن، التزام الولايات المتحدة الثابت بالدفاع عن كوريا الجنوبية، مشيرا إلى أن التحالف بين سول وواشنطن يعد ركيزة أساسية للسلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وفي منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

كما عبر بلينكن عن تعازيه في حادث تحطم الطائرة التابعة لشركة "جيجو إير"، والذي أسفر عن مقتل 179 راكبا، وأكد استعداد بلاده تقديم أي دعم ضروري.

من جهته، عبر "تشوي" عن تقديره لدعم الولايات المتحدة المستمر لبلاده، والثقة التي أظهرتها في ديمقراطية كوريا الجنوبية.