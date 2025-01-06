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الإثنين 06 يناير 2025
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

سائق بشركة توصيل شهيرة يعتدي على راكب في الدقي والأمن يضبطه

أرشيفية
أرشيفية
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تعدي سائق بشركة توصيل شهيرة علي راكب بقطعة زجاج محدثا إصابته أثناء استقلاله السيارة معه بالدقي.

تلقي المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من أحد الأشخاص مصاب بجرح قطعي في الرأس وادعاء تعدي سائق تابع لشركة توصيل شهيرة بسبب قيام الراكب بمعاتبة السائق لجلوسه بطريقة غير لائقة، فقام المتهم بكسر زجاج المرأه وضربه محدثا إصابته، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي إلي القسم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

أحد الأشخاص الإجراءات القانونية اتخاذ كافه الاجراءات النيابة العامة امن الجيزة بمديرية أمن الجيزة جرح قطعي مديرية امن الجيزة مباحث قسم شرطة الدقي كسر زجاج قسم شرطة الدقي