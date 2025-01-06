سائق بشركة توصيل شهيرة يعتدي على راكب في الدقي والأمن يضبطه

تعدي سائق بشركة توصيل شهيرة علي راكب بقطعة زجاج محدثا إصابته أثناء استقلاله السيارة معه بالدقي.

تلقي المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من أحد الأشخاص مصاب بجرح قطعي في الرأس وادعاء تعدي سائق تابع لشركة توصيل شهيرة بسبب قيام الراكب بمعاتبة السائق لجلوسه بطريقة غير لائقة، فقام المتهم بكسر زجاج المرأه وضربه محدثا إصابته، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي إلي القسم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.