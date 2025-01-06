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الإثنين 06 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

طالب ينهي حياته قفزا من الطابق الرابع في الهرم

أرشيفية
أرشيفية
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أنهي طالب حياته قفزا من الطابق الرابع لمروره بأزمة نفسية بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة.

وفي التفاصيل، تلقى ضباط مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور علي جثة طالب وسط بركة من الدماء، وبعمل التحريات تبين أن المتوفي أقدم علي إنهاء حياته قفزا من الطابق الرابع لمروره بأزمة نفسية، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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