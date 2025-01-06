بلينكن: ملتزمون بحماية سول من أي اعتداءات.. وندين إطلاق بيونج يانج لصاروخ باليستي

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم /الاثنين/، أن العلاقات الثنائية مع كوريا الجنوبية مبنية على الازدهار والتعاون وهي أقوى من أي وقت مضى، مؤكدا التزام واشنطن بالردع لحماية شركائها ضد أية استفزازات واعتداءات من قبل كوريا الشمالية.

وعبر بلينكن ـ في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكوري الجنوبي "جو تيه يول "خلال زيارته لسول حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية ـ عن أسفه لحادثة الطائرة الكورية الجنوبية، معربا عن تعازيه لأسر الضحايا.

وأضاف أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان حريصا خلال رئاسته على تعزيز العلاقات التشاركية مع كوريا الجنوبية لتقديم ما هو أفضل للشعبين، معتبرا أن الشراكة بين واشنطن وسول مهمة جدا لمستقبل البلدين.

وأكد أن إدارة بايدن تعاونت مع سول في مجالات مختلفة لاسيما الأمن والاقتصاد والابتكار، مشيرا إلى أن البلدين يكثفان الجهود من أجل الحفاظ على منطقة المحيطين مفتوحة وحرة.

وبشأن كوريا الشمالية، أدان بلينكن إطلاق بيونج يانج اليوم صاروخا باليستيا، مؤكدا أنه يمثل انتهاكا آخر لقرارات مجلس الأمن الدولي.

وتابع بلينكن قائلا "إن كوريا الشمالية أرسلت في ديسمبر الماضي أكثر من ألف من قواتها إلى روسيا وهو يشكل خطرا كبيرا وتهديدا، كما تحصل بيونج يانج على الكثير من التجهيزات بالإضافة إلى التدريب، ونحن مصرون على تشارك كل المعلومات في هذا السياق، بما أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقبل بالبرنامج النووي لكوريا الشمالية".

وأكد أن بلاده عملت مع كوريا الجنوبية لدعم أوكرانيا وتقديم المساعدات في هذا النزاع، معبرا عن تطلعه لزيادة التعاون بين كوريا الجنوبية واليابان وأستراليا ونيوزيلندا مع دول حلف شمال الأطلسي للوقوف سويا من أجل الدفاع عن المبادئ حول العالم.

