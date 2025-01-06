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الإثنين 06 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

"العامل أجبرني على ممارسة أمور غير أخلاقية".. سيدة قعيدة تروي تفاصيل تعرضها للتحرش داخل دار مسنين

ارشيفية
ارشيفية
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استمعت نيابة مصر الجديدة، إلى أقوال سيدة “قعيدة” تعرضت للتحرش على يد عامل داخل إحدى دور الرعاية.

وقالت السيدة في التحقيقات: إن المتهم استغل إعاقتها ثم تحرش بها وأجبرها على ممارسة أمور غير أخلاقية مقابل خدمتها، مشيرة إلى أنها من قامت بالإبلاغ عنه.

وأشارت إلى أنها تريد أخذ حقها من المتهم الذي لم يراعي ضمير ولا إنسانية تجاهها، وأمرت النيابة بصرف السيدة من سراي النيابة.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي، أحالت واقعة تعرض سيدة بدار مسنين غير مرخصة للتحرش للنيابة العامة لتقرر إخلاء وغلق الدار ونقل المسنين لدار مرخصة.

ووجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي مأموري الضبط القضائي بوحدة التدخل السريع المركزي بفحص ما تم تداوله على صفحات موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " بشأن  تعرض سيدة تعاني من شلل للتحرش من قبل أحد المشرفين بدار لرعاية المسنين غير مرخصة بمصر الجديدة.

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