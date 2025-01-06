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الإثنين 06 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

برفقة الزعيم.. محمد إمام يروج لفيلم شمس الزناتي

محمد إمام
محمد إمام
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روج الفنان محمد إمام عن أحدث أعماله السينمائية عبر حسابه الرسمي بموقع "فيس بوك"، حيث نشر صورة برفقة والده الزعيم عادل إمام من فيلم "شمس الزناتي" الذي تم عرضه عام 1991.

وكتب محمد إمام: "بتعرف تعد لحد كام .. شمس الزناتي، البداية"، ويشاركه البطولة كل من، أمينة خليل وعدد كبير من نجوم الفن وسيناريو وحوار محمد الدباح.

تدور أحداث الفيلم حول حكاية المجموعة قبل الفترة التي تحدث عنها العمل القديم، من هم وكيف التقوا قبل أن يتفرقوا. 

شمس الزناتي لـ الزعيم عادل إمام

قدم الزعيم عادل إمام فيلم "شمس الزناتي" عام 1991، من بطولة: سوسن بدر، مصطفى متولي، أحمد ماهر، محمود حميدة، محمود الجندي، عبدالله محمود، إبراهيم نصر، علي عبدالرحيم، نهى العمروسي ومن إخراج سمير سيف.

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