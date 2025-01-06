قتلها وشنق نفسه.. تفاصيل العثور على جثة رجل وزوجته في مصر الجديدة

صرحت نيابة شرق القاهرة ، بدفن جثتي رجل وزوجته عثر عليهما متوفين داخل شقتهما بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن الزوج قتل زوجته خنقا بسبب خلافات بينهما، ورغبتها في ترك منزل الزوجية والانفصال، ثم اقدم علي الانتحار.

واستمعت النيابة، إلى أقوال الشهود و اكدوا ان الزوج من مدمني المواد المخدرة وقبل الجريمة بفترة وقعت بينه وبين زوجته خلافات كبيرة تركت له المنزل علي أثرها.

وأضاف الشهود :أن الزوج خرج منذ فترة في فيديو عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي يعتذر لزوجته عن ما بدر منه من اساءة وطالب منها مسامحته والرجوع اليه .

تلقى قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالى بوجود جثتى رجل وزوجته داخل شقتهما.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وعثر على جثتى رجل وزوجته، وتبين أن الزوج مشنوق

ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات