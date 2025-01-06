بيلنكن: روسيا بصدد الاعتراف بكوريا الشمالية قوة نووية

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، أن روسيا تعمل على توسيع تعاونها مع كوريا الشمالية في المجال الفضائي لقاء إرسال بيونغ يانغ قوات لدعم موسكو في حربها على أوكرانيا.

وقال “بلينكن” خلال مؤتمر صحفي في سيول إن «جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية تتلقى بالأساس معدات وتدريبات عسكرية روسية، ولدينا الآن ما يدعو إلى الاعتقاد بأن موسكو تعتزم تقاسم تكنولوجيا متطورة في مجال الفضاء والأقمار الاصطناعية مع بيونغ يانغ»، مستخدماً التسمية الرسمية لكوريا الشمالية.

ويذكر أن واشنطن تعتقد أن روسيا «قد تكون على وشك» الاعتراف رسمياً بكوريا الشمالية قوةً نووية، وهو ما سبق أن أعلنته السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد في ديسمبر.

وصدرت هذه التصريحات في وقت أطلقت بيونغ يانغ صاروخاً باليستياً متوسط المدى في وقت يقوم بلينكن بزيارة إلى سيول.