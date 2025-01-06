أسعار الذهب اليوم الاثنين 6 يناير 2025

تشهد أسعار الذهب في مصر، حالة من عدم الاستقرار خلال تعاملات أسواق الصاغة والمحال التجارية المتخصصة فى بيع المشغولات الذهبية خلال الفترة الاخيرة.

وسجلت أسعار الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم الاثنين 6 يناير 2025، حسب الأسعار المعلنة من منصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت كالأتي.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4291 جنيها للبيع، و4262 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 22

سعر جرام الذهب عيار 22 وصل لـ 3933 جنيهات للبيع، و3907 جنيهات للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3755 جنيها للبيع، و3730 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

بينما وصل سعر الذهب عيار 18 لـ 3218 جنيها للبيع، و3197 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سجل سعر الذهب عيار 14 قرابة الـ 2503 جنيهات للبيع، 2486 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب في مصر

فيما جاء الجنيه الذهب ليسجل حوالي 30 ألف و40 جنيها للبيع، و29 ألف و480 جنيها للشراء.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الأونصة عالميا 2684 دولارا.

أسعار الذهب العالمي تشهد تغيرات بين الصعود والهبوط وفقًا لتوقعات الأسواق المالية فيما يتعلق بمستقبل أسعار الفائدة، بعد إرتفاع الإقبال على معدلات الاستثمار في الذهب يتغير بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، سواء بالزيادة أو بالنقصان.