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الإثنين 06 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

4 شهداء في قصف للاحتلال على منزل بمحيط بركة الشيخ رضوان شمال غزة

شهداء غزة
شهداء غزة
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أفاد مراسل “القاهرة” الإخبارية، في نبأ عاجل، بوقوع 4 شهداء فى قصف للاحتلال الإسرائيلي على منزل فى محيط بركة الشيخ رضوان شمال غزة.

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدوانه المكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، منذ السابع من أكتوبر 2023.

ويشن جيش الاحتلال مئات  الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

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