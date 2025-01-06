أسعار الدولار اليوم الاثنين 6 يناير 2025

استقر سعر الدولار مع بداية تعاملات البنوك، اليوم الاثنين، عند ذات مستويات أمس الأحد، والذي شهد خلاله تراجعًا قيمته 12 قرشا، ليسجل في البنك المركزي 50.64 جنيها للشراء، و50.74 جنيها للبيع.

سعر الدولار بالبنوك الحكومية والخاصة



سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر مقابل الجنيه اليوم نحو 50.66 جنيه للشراء، ونحو 50.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 50.76 جنيه للشراء، ونحو 50.76 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 50.63 جنيه للشراء، ونحو 50.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم داخل بنك البركة مقابل الجنيه المصري نحو 50.66 جنيه للشراء، ونحو 50.76 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في التجاري الدولي نحو 50.66 جنيه للشراء، ونحو 50.76 جنيه للبيع.



سعر الدولار أمام الجنيه في بنك التعمير والإسكان

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان نحو 50.66 جنيه للشراء، ونحو 50.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي

سجل سعر الدولار أمام الجنيه اليوم في البنك المصري الخليجي نحو 50.66 جنيه للشراء، ونحو 50.76 جنيه للبيع.



