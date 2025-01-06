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الإثنين 06 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. ناقد رياضي: التعادل السلبي بين الزمالك والمصري نتيجة مباراة قوية من الطرفين

الزمالك
الزمالك
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علق إسلام محمد، الناقد الرياضي، على التعادل السلبي لنادي الزمالك مع نظيره المصري مساء أمس الأحد، ضمن منافسات بطولة الكونفدرالية الإفريقية، قائلاً: «ما باليد حيلة».

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع عبر قناة صدى البلد، أن مباراة الزمالك والمصري كانت مباراة كبيرة وقوية من جانب الطرفين.

وتابع: كريستيان جروس المدير الفني للزمالك؛ لا يزال يستكشف نقاط القوة والضعف في فريقه، ولكن ما باليد حيلة، فالإدارة لم تتعاقد مع أي صفقة حتى الآن.

وأردف: الفريق المصري لديه مهمة صعبة في المباراة المقبلة أمام إنيمبا النيجيري، ولا بديل له عن الفوز من أجل التأهل رفقة نادي الزمالك.
 

بطولة الكونفدرالية الافريقية نادي الزمالك