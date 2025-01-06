بالفيديو.. ناقد رياضي: التعادل السلبي بين الزمالك والمصري نتيجة مباراة قوية من الطرفين

علق إسلام محمد، الناقد الرياضي، على التعادل السلبي لنادي الزمالك مع نظيره المصري مساء أمس الأحد، ضمن منافسات بطولة الكونفدرالية الإفريقية، قائلاً: «ما باليد حيلة».

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع عبر قناة صدى البلد، أن مباراة الزمالك والمصري كانت مباراة كبيرة وقوية من جانب الطرفين.

وتابع: كريستيان جروس المدير الفني للزمالك؛ لا يزال يستكشف نقاط القوة والضعف في فريقه، ولكن ما باليد حيلة، فالإدارة لم تتعاقد مع أي صفقة حتى الآن.

وأردف: الفريق المصري لديه مهمة صعبة في المباراة المقبلة أمام إنيمبا النيجيري، ولا بديل له عن الفوز من أجل التأهل رفقة نادي الزمالك.

