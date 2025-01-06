أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 798 ألفا و40 جنديا منذ بدء العملية العسكرية

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم /الاثنين/ ارتفاع عدد قتلى الجيش الروسي إلى 798 ألفا و40 جنديًا، وذلك منذ بدء العملية العسكرية الروسية.



وأشارت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما ذكرت وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية، إلى أن الجيش الروسي خسر خلال الساعات الـ24 الماضية، 1550 جنديًا ما بين قتيل وجريح.

وبحسب هيئة الأركان الأوكرانية، فقدت روسيا أيضا منذ بدء العملية العسكرية "9 آلاف و700 دبابة و20 ألفا و164 مركبة مدرعة و21 ألفا و665 من النظم المدفعية و1258 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و1034 من أنظمة الدفاع الجوي و3006 من صواريخ كروز و369 طائرة مقاتلة و331 مروحية و28 سفينة حربية، فضلًا عن 3 آلاف و681 من المعدات الخاصة وغواصة واحدة و33 ألفا و56 من المركبات وخزانات الوقود و21 ألفا و625 طائرة بدون طيار".

من جانبه، أفاد رئيس الإدارة الحكومية الإقليمية لمنطقة (خيرسون) أوليكساندر بروكودين، بأن مدنيا قُتل وأصيب 13 آخرون؛ نتيجة لضربات روسية على المنطقة، مشيرا إلى أن عددا من البلدات والقرى تعرضت لنيران روسية وغارات جوية خلال الساعات الماضية.