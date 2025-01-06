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الإثنين 06 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

يعاني من اضطرابات نفسية.. شاب ينهي حياته شنقا أعلى كوبري بالهرم

أرشيفية
أرشيفية
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أنهي شاب يعاني من اضطرابات نفسية حياته شنقا أعلي أحد الكباري بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة.

تلقي ضباط مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة أحد الأشخاص مشنوق بأحد الكباري بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور علي جثة شاب مشنوق ومدلي مربوط بأحد الكباري وبعمل التحريات تبين أن المتوفي يعاني من اضطرابات نفسية، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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