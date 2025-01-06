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الإثنين 06 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

اليوم.. طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 20 درجة

حالة الطقس
حالة الطقس
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كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين، حيث يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وشمال الصعيد، بينما يكون دافئًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. 

أما خلال الليل والصباح الباكر، فيكون شديد البرودة على أغلب المناطق، وقد يصل إلى حد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء. 

أبرز الظواهر الجوية:

أمطار خفيفة إلى متوسطة متوقعة على السواحل الشمالية، شمال الوجه البحري، شمال ووسط سيناء.

قد تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري، مدن القناة، خليج السويس، ومناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة. 

نشاط الرياح على كافة الأنحاء، مع إثارة للرمال والأتربة في مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة 

ولفتت الأرصاد إلى انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الاثنين على القاهرة الكبرى والوجه البحري 20 للعظمى والصغرى 11 درجة، وعلى السواحل الشمالية 19 للعظمى والصغرى 10 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 24 للعظمى والصغرى 12 وعلى شمال الصعيد 21 للعظمي والصغرى 8 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 22 للعظمي والصغري 11 درجة .

اليوم حالة الطقس الارصاد