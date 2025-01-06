وزير الخارجية الأمريكي: قريبا التوصل إلى وقف إطلاق نار في غزة

أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الاثنين عن ثقته في التوصل إلى وقف إطلاق نار في قطاع غزة، سواء خلال ولاية الرئيس جو بايدن أو بعد أن يخلفه دونالد ترمب في 20 يناير.

وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفي في سيول إن لم نعبر بالاتفاق خط النهاية خلال الأسبوعين المقبلين، فأنا واثق من أنه سيتم إنجاز الأمر في نهاية المطاف وحين يتم، سيكون على أساس الخطة التي طرحها الرئيس بايدن.

وبينما تحدث الإعلام الإسرائيلي، أمس، عن توجه رئيس جهاز الموساد، ديفيد برنياع، إلى الدوحة لحضور الاجتماعات، برزت توقعات بأن ينضم أيضاً المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، بريت ماكغورك، من أجل دفع مساعي تأمين الصفقة قبل تنصيب الرئيس دونالد ترمب.

وقال بلينكن إن حماس، تتعاون بشكل مكثف من أجل التوصل إلى اتفاق، غير أن الأمر لم يتم بعد.

وقال نريد من حماس أن تتخذ القرارات الأخيرة الضرورية لإنجاز الاتفاق وأن تغير الوضع بصورة جوهرية بالنسبة للرهائن، أن تطلق سراحهم، ولسكان غزة، أن تدخل لهم المساعدات، وللمنطقة ككل، أن توجد فرصة للمضي قدما عمليا باتجاه شيء أفضل.