ads
الإثنين 06 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

انقلاب سيارة نقل واشتعال النيران بها في البدرشين

تعبيرية
تعبيرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

انقلبت سيارة نقل تريلا أثناء نزولها من الطريق الأوسطي لطريق مصر أسيوط الزراعي مما أدي إلي اشتعال النيران بها واحتراقها بالكامل بمنطقة البدرشين جنوب محافظة الجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا باشتعال النيران داخل سيارة بمنطقة البدرشين، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق، وبالفحص تبين أنه أثناء نزولها من الطريق الأوسطي لطريق مصر أسيوط الزراعي اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب السيارة واشتعال النيران بها واحتراقها بالكامل.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

اشتعال النيران اشتعال النيران بها اختلت عجلة القيادة أجهزة الأمن الطريق الاوسطى السيطرة على الحريق النيابة العامة انحراف الطاره انقلبت سيارة نقل طريق مصر أسيوط الزراعي طريق مصر اسيوط سيارة نقل تريلا مديرية امن الجيزة