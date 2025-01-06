محافظ الدقهلية يعلن الانتهاء من رفع المقلب العشوائي لمركز الجمالية

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، الانتهاء من رفع المقلب العشوائي لمركز ومدينة الجمالية.

وأكد المحافظ، أن العمل يجري بكل جهد في أكثر من مركز للتخلص من جميع المقالب العشوائية على مستوى المحافظة حفاظا على البيئة والصحة العامة للمواطنين ولتصبح الدقهلية بلا مقالب عشوائية.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه تم رفع حوالي 5400 طن تراكمات بالمقلب العشوائى بمدينة الجمالية بجوار مصنع الطوب وتم نقل التراكمات والتخلص منها بمواقع التخلص الآمن بقلابشو مركز بلقاس، وكلف الأستاذ وليد الشهاوي رئيس مركز ومدينة الجمالية بعرض خطة لمنظومة النظافة تهدف إلى النقل المباشر إلى مصنع تدوير المخلفات البلدية بالمنزلة .

وشدد محافظ الدقهلية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بمنع ظهور أي مقالب وسيطة داخل الكتل السكنية خاصة أنه سيتم خلال أيام إعلان أن محافظة الدقهلية بلا مقالب عشوائية، وأشار إلى أنه تم اليوم البدء في رفع المقلب العشوائي الوسيط بمركز ميت سلسيل.

شارك في الحملة محمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، و اسلام النجار رئيس مركز ومدينة ميت سلسيل، و مها الصايغ مدير المخلفات الصلبة بمركز الجمالية، و جمال العزازي مدير المخلفات الصلبة بمركز ميت سلسيل .