سلطات مكافحة الفساد تكلف الشرطة بتنفيذ أمر اعتقال رئيس كوريا الجنوبية

طلبت هيئة مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية من الشرطة أن تتولى تنفيذ أمر اعتقال الرئيس يون سيوك-يول، على خلفية التحقيقات الجارية بشأن محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية على البلاد في مطلع ديسمبر.

وأوضح مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين، في بيان أوردته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، الاثنين، أنه قدم هذا الطلب، مساء الأحد، عبر خطاب رسمي إلى مكتب التحقيق الوطني التابع للشرطة مع اقتراب الموعد النهائي لصلاحية مذكرة التوقيف في منتصف ليل الاثنين.

ونقلت الوكالة عن مسؤول في الشرطة قوله إن "مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين أرسل الخطاب الرسمي المتعلق بهذا الطلب دون مشاورات مسبقة، ونجري مراجعة قانونية داخلياً".

وحاول مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين، دون جدوى، تنفيذ أمر المحكمة بضبط وإحضار "يون"، الجمعة، وقرر سحب محققيه بعد 6 ساعات من المواجهات مع جهاز الأمن الرئاسي، مستشهداً بمخاوف تتعلق بالسلامة.