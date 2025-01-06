اليوم.. أولي جلسات محاكمة المتهم بقتل شاب في دار السلام

تبدأ محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل شاب وإصابة شقيقته في منطقة دار السلام، وذلك بسبب خلافات نشأت عقب فسخ خطوبة المتهم من شقيقة المجني عليه.



وفقًا لتحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 14087 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة دار السلام، المقيدة برقم 25 لسنة 2023 حلوان الكلية، فإن المتهم ارتكب جريمته بدافع الانتقام بعد فسخ خطوبته من شقيقة المجني عليه.

توجه المتهم إلى منزل المجني عليهما، حيث اعتدى على خطيبته السابقة بالسكين، وعند محاولة شقيقها التدخل لإنقاذها، تعرض هو الآخر للطعنات التي أودت بحياته.

النيابة العامة توجه له تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والشروع في قتل المجني عليها الثانية،في 23 ديسمبر 2024، استأنفت المحكمة جلساتها، حيث قُدمت الأدلة والشهادات المتعلقة بالاتهامات الموجهة للمتهم.