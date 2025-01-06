اليوم.. محاكمة عامل بتهمة حيازة هيروين وحشيش في القطامية

تعقد محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة عامل متهم بحيازة مواد مخدرة وسلاح أبيض في منطقة القطامية.

تمكنت القوات الأمنية من القبض علي عامل بمنطقة القطامية وبحوزته جوهر مخدر "الهيروين" بقصد الإتجار وجوهر مخدر "الحشيش" بقصد التعاطي، بالإضافة الي حيازة سلاح أبيض (كتر) دون مسوغ قانوني.

أفادت تحقيقات النيابة العامة بأن المتهم تم ضبطه في منطقة القطامية، حيث كان يدخن سيجارة مشتعلة تنبعث منها رائحة احتراق الحشيش، عند تفتيشه، عُثر بحوزته على سلاح أبيض (كتر) ولفافات تحتوي على جوهر الهيروين المخدر، وبمواجهته أقر المتهم بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والتعاطي، والسلاح الأبيض للدفاع عن نفسه.

كانت المحكمة قد قررت تأجيل المحاكمة إلى جلسة اليوم 6 يناير، للاستماع إلى مرافعة الدفاع

ووفقًا للقانون المصري، قد تصل عقوبة حيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار إلى السجن المؤبد وغرامة مالية كبيرة، بينما تتراوح عقوبة التعاطي بين الحبس والغرامة.