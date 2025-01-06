اليوم.. "دينية الشيوخ" تبحث اقتراحين بشأن إحلال وتجديد مساجد

تعقد لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ اجتماعها، اليوم الإثنين، عقب الانتهاء من الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وذلك بحضور ممثلي الحكومة، لبحث عدد من الموضوعات على جدول أعمالها، وذلك في اجتماع مشترك من مكتب لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتب لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام.

وتطرح اللجنة في اجتماعها الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب عمرو عزت بشأن:

١. إحلال وتجديد وتطوير مسجد عبدالرحمن كتخدا الأثري.

٢. إحلال وتجديد مسجد السيدة فاطمة أم الغلام.



ورفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة للمجلس، بعدما وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، على إحالة طلبين المناقشة المقدمان من النائبين أحمد جلال أبو الدهب ونهى أحمد زكى، بشأن استغلال وتطوير ثروات مصر المعدنية، إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، لدراستهما وإعداد تقرير بشأنهما.

ومن المقرر أن يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، طلب مُقدم من النائب عبد الرحيم كمال بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو البرامج الثقافية، وآثارها على المدارك المعرفية للشباب وتطوير قصور الثقافة.