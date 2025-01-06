اليوم.. "محلية الشيوخ" تبحث تجديد شبكة مياه الشرب ببولاق الدكرور

نتعقد لجنة الأسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ اجتماعين، اليوم الاثنين، عقب الانتهاء من الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وذلك بحضور ممثلي الحكومة، لبحث عدد من الموضوعات على جدول أعمالها.

فتناقش اللجنة في اجتماعها الأول والثاني الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد صبري بشأن تيسير خط أتوبيس نقل عام إلى جامعة الإسكندرية الأهلية.

بينما تناقش في الاجتماع الثالث والرابع الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمر زايد بشأن إحلال وتجديد شبكة مياه الشرب لمدينتي النجوم وزنين البلد بحي بولاق الدكرور محافظة الجيزة

ورفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة للمجلس، بعدما وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، على إحالة طلبين المناقشة المقدمان من النائبين أحمد جلال أبو الدهب ونهى أحمد زكى، بشأن استغلال وتطوير ثروات مصر المعدنية، إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، لدراستهما وإعداد تقرير بشأنهما.

ومن المقرر أن يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، طلب مُقدم من النائب عبد الرحيم كمال بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو البرامج الثقافية، وآثارها على المدارك المعرفية للشباب وتطوير قصور الثقافة.

وأشار النائب فى طلب المناقشة إلى الدور الهام الذي تلعبه الكيانات الثقافية في المجتمع المصري مما يتطلب استغلال هذه القصور الثقافية وآثارها على المدارك المعرفية للشباب والتي تهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية والانتماء الوطنى.