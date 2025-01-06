اليوم.. مواجهة الهجمات السيبرانية أمام "اتصالات الشيوخ"

تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ اجتماعين اليوم الإثنين، وذلك بحضور ممثلي الحكومة، لبحث عدد من الموضوعات على جدول أعمالها.

فتناقش اللجنة في اجتماعها الأول الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء مصطفي بشأن إعداد خطط لمواجهة الهجمات السيبرانية والتدريب علي تفعيلها بشكل دوري.

وتناقش اللجنة خلال الاجتماع الثاني الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد صبري بشأن تحسين مستوي الخدمة لشبكة المحمول بمحافظة الإسكندرية وزيادة عدد أبراج التقوية في مختلف احياء المحافظة.

ورفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة للمجلس، بعدما وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، على إحالة طلبين المناقشة المقدمان من النائبين أحمد جلال أبو الدهب ونهى أحمد زكى، بشأن استغلال وتطوير ثروات مصر المعدنية، إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، لدراستهما وإعداد تقرير بشأنهما.

ومن المقرر أن يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، طلب مُقدم من النائب عبد الرحيم كمال بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو البرامج الثقافية، وآثارها على المدارك المعرفية للشباب وتطوير قصور الثقافة.

وأشار النائب في طلب المناقشة إلى الدور الهام الذي تلعبه الكيانات الثقافية في المجتمع المصري مما يتطلب استغلال هذه القصور الثقافية وآثارها على المدارك المعرفية للشباب والتي تهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية والانتماء الوطني.