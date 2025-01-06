اليوم.. 3 اجتماعات لـ"صحة الشيوخ" تعرف عليهم

تعقد لجنة الصحة بمجلس الشيوخ ثلاث اجتماعات، اليوم الإثنين، بحضور ممثلي الحكومة وبالاشتراك مع مكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل.

وتناقش اللجنة في الاجتماع الأول الاقتراح برغبة المقدم من النائب عبد الرحيم كمال بشأن إنشاء مستشفى سفاجا الجديد.

بينما تناقش في الاجتماعين الثاني والثالث الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب عيسي الشريف بشأن:

- ضم المبنى التابع لوزارة الصحة والسكان المقام داخل مستشفى الصحة النفسية بحلوان لها مع استكمال تشطيبه.

- إعادة تشغيل وصيانة مركز صحة الاسرة بحكر التبين البحري – حي التبين بالقاهرة.

ورفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة للمجلس، بعدما وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، على إحالة طلبين المناقشة المقدمان من النائبين أحمد جلال أبو الدهب ونهى أحمد زكى، بشأن استغلال وتطوير ثروات مصر المعدنية، إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، لدراستهما وإعداد تقرير بشأنهما.

ومن المقرر أن يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، اليوم الاثنين، طلب مُقدم من النائب عبد الرحيم كمال بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو البرامج الثقافية، وآثارها على المدارك المعرفية للشباب وتطوير قصور الثقافة.

وأشار النائب في طلب المناقشة إلى الدور الهام الذي تلعبه الكيانات الثقافية في المجتمع المصري مما يتطلب استغلال هذه القصور الثقافية وآثارها على المدارك المعرفية للشباب والتي تهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية والانتماء الوطني.