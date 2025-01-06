اليوم.. دراسة تقييم الأثر التشريعي بشأن قانون المحميات الطبيعية أمام "بيئة الشيوخ"

تعقد لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، اجتماعين لها اليوم الإثنين، بحضور ممثلي الحكومة.

ويهدف الاجتماع الأول والثاني المقرر عقدهما بحضور أعضاء اللجنة إلى مناقشة دراسة تقييم الأثر التشريعي المقدمة من النائية نهي أحمد زكي بشأن قانون رقم 102 بشأن المحميات الطبيعية.

ورفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة للمجلس، بعدما وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، على إحالة طلبين المناقشة المقدمان من النائبين أحمد جلال أبو الدهب ونهى أحمد زكى، بشأن استغلال وتطوير ثروات مصر المعدنية، إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، لدراستهما وإعداد تقرير بشأنهما.

ومن المقرر أن يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، طلب مُقدم من النائب عبد الرحيم كمال بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو البرامج الثقافية، وآثارها على المدارك المعرفية للشباب وتطوير قصور الثقافة.

وأشار النائب فى طلب المناقشة إلى الدور الهام الذي تلعبه الكيانات الثقافية في المجتمع المصري مما يتطلب استغلال هذه القصور الثقافية وآثارها على المدارك المعرفية للشباب والتي تهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية والانتماء الوطنى.