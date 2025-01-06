أسدل الستار عن حفل جوائز رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود في نسخته الـ82، بتكريم الأعمال السينمائية والتلفزيونية الأبرز خلال العام الماضي بجوائز جولدن جلوب.
وفيما يلي القائمة الكاملة لجوائز جولدن جلوب 2025:
أفضل فيلم دراما
THE BRUTALIST
أفضل فيلم كوميدي موسيقي
EMILIA PÉREZ
أفضل فيلم جماهيري
WICKED
أفضل مخرج
برادي كوربت - (THE BRUTALIST)
أفضل سيناريو
بيتر ستروجان - CONCLAVE
أفضل ممثل دراما
أدريان برودي - THE BRUTALIST
أفضل ممثلة دراما
فيرناندا توريس - I’M STILL HERE
أفضل ممثلة كوميدي/ موسيقي
ديمي مور - THE SUBSTANCE
أفضل ممثل كوميدي/ موسيقي
سباستيان ستان - A DIFFERENT MAN
أفضل ممثل مساعد
كيران كولكين - A REAL PAIN
أفصل ممثلة مساعدة
زوي سالدانا - EMILIA PÉREZ
أفضل فيلم رسوم متحركة
FLOW
أفضل فيلم أجنبي
EMILIA PÉREZ
أفضل موسيقى تصويرية
CHALLENGERS
أفضل أغنية أصيلة
“EL MAL” –– EMILIA PÉREZ
أفضل مسلسل دراما
SHŌGUN
أفضل مسلسل كوميدي موسيقي
HACKS
أفضل ممثلة في مسلسل درامي
آنا سواي - SHŌGUN
أفضل ممثل في مسلسل درامي
هيرويوكي سانادا - SHŌGUN
أفضل ممثل مساعد في مسلسل تلفزيوني
تادانوبو أسانو - SHŌGUN