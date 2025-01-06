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الإثنين 06 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

القائمة الكاملة لجوائز جولدن جلوب 2025

جوائز جولدن جلوب
جوائز جولدن جلوب 2025
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أسدل الستار عن حفل جوائز رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود في نسخته الـ82، بتكريم الأعمال السينمائية والتلفزيونية الأبرز خلال العام الماضي بجوائز جولدن جلوب.

وفيما يلي القائمة الكاملة لجوائز جولدن جلوب 2025:

 

أفضل فيلم دراما

THE BRUTALIST

 

أفضل فيلم كوميدي موسيقي

EMILIA PÉREZ

 

أفضل فيلم جماهيري

WICKED

 

أفضل مخرج

برادي كوربت - (THE BRUTALIST)

 

أفضل سيناريو

بيتر ستروجان - CONCLAVE

 

أفضل ممثل دراما

أدريان برودي - THE BRUTALIST

 

أفضل ممثلة دراما

فيرناندا توريس - I’M STILL HERE

 

أفضل ممثلة كوميدي/ موسيقي

ديمي مور - THE SUBSTANCE

 

أفضل ممثل كوميدي/ موسيقي

سباستيان ستان - A DIFFERENT MAN

 

أفضل ممثل مساعد

كيران كولكين - A REAL PAIN

 

أفصل ممثلة مساعدة

زوي سالدانا - EMILIA PÉREZ

 

أفضل فيلم رسوم متحركة

FLOW

 

أفضل فيلم أجنبي

EMILIA PÉREZ

 

أفضل موسيقى تصويرية

CHALLENGERS

 

أفضل أغنية أصيلة

“EL MAL” –– EMILIA PÉREZ

 

أفضل مسلسل دراما

SHŌGUN

 

أفضل مسلسل كوميدي موسيقي

HACKS

 

أفضل ممثلة في مسلسل درامي

آنا سواي - SHŌGUN

 

أفضل ممثل في مسلسل درامي

هيرويوكي سانادا - SHŌGUN

 

أفضل ممثل مساعد في مسلسل تلفزيوني

تادانوبو أسانو - SHŌGUN

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