أسدل الستار عن حفل جوائز رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود في نسخته الـ82، بتكريم الأعمال السينمائية والتلفزيونية الأبرز خلال العام الماضي بجوائز جولدن جلوب.

وفيما يلي القائمة الكاملة لجوائز جولدن جلوب 2025:

أفضل فيلم دراما

THE BRUTALIST

أفضل فيلم كوميدي موسيقي

EMILIA PÉREZ

أفضل فيلم جماهيري

WICKED

أفضل مخرج

برادي كوربت - (THE BRUTALIST)

أفضل سيناريو

بيتر ستروجان - CONCLAVE

أفضل ممثل دراما

أدريان برودي - THE BRUTALIST

أفضل ممثلة دراما

فيرناندا توريس - I’M STILL HERE

أفضل ممثلة كوميدي/ موسيقي

ديمي مور - THE SUBSTANCE

أفضل ممثل كوميدي/ موسيقي

سباستيان ستان - A DIFFERENT MAN

أفضل ممثل مساعد

كيران كولكين - A REAL PAIN

أفصل ممثلة مساعدة

زوي سالدانا - EMILIA PÉREZ

أفضل فيلم رسوم متحركة

FLOW

أفضل فيلم أجنبي

EMILIA PÉREZ

أفضل موسيقى تصويرية

CHALLENGERS

أفضل أغنية أصيلة

“EL MAL” –– EMILIA PÉREZ

أفضل مسلسل دراما

SHŌGUN

أفضل مسلسل كوميدي موسيقي

HACKS

أفضل ممثلة في مسلسل درامي

آنا سواي - SHŌGUN

أفضل ممثل في مسلسل درامي

هيرويوكي سانادا - SHŌGUN

أفضل ممثل مساعد في مسلسل تلفزيوني

تادانوبو أسانو - SHŌGUN