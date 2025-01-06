جولدن جلوب 2025.. "The Brutalist" يحصد جائزة أفضل فيلم درامي

فاز فيلم "The Brutalist" للمخرج برادي كوربيت، بجائزة جولدن جلوب كأفضل فيلم درامي، وذلك خلال الحفل السنوي الـ82 والمقام بفندق بيفرلي هيلز بلوس أنجلوس.

وقد برز فيلم "Brutalist" الملحمي التاريخي للمخرج برادي كوربيت وفيلم الإثارة الدينية "Conclave" للمخرج إدوارد بيرجر، كأبرز المرشحين لجوائز الأوسكار. حيث حصلا على سبعة وستة ترشيحات جولدن جلوب على التوالي، بعد الفيلم الموسيقي “Emilia Perez”، وقد اعتُبر الفيلمان من المرشحين الجادين للفوز بالجائزة الكبرى التي تمنحها أكاديمية فنون وعلوم السينما، استنادًا إلى الضجة الإعلامية التي أثارها الفيلم والمراجعات الإيجابية.

وتراهن شركة فوكس فيتشرز، التي تتطلع إلى الفوز بجائزة أفضل فيلم لأول مرة على قوة التصويت التفضيلي، بالإضافة إلى الانتصارات المحتملة للممثل رالف فاينز، وكاتب السيناريو بيتر ستراوجان.

وكان من بين مفاجآت ترشيحات جولدن جلوب هذا العام، هو إقصاء الممثلة الشابة سيرشا رونان، التي قدمت فيلمين مثيرين للجدل هذا الموسم "The Outrun" و" Blitz".

وكان من المتوقع أن تحصل على ترشيحين في فئتي الدور الرئيسي والدور المساعد، كان إغفالها في كليهما بمثابة صدمة كبيرة للممثلة الأيرلندية المولودة في أمريكا، والتي فازت سابقًا في عام 2018 عن عملها في "Lady Bird".