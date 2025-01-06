جولدن جلوب 2025.. برادي كوربيت يحصد جائزة الإخراج عن "The Brutalist"

حصد المخرج الأمريكي برادي كوربيت، جائزة جولدن جلوب كأفضل مخرج عن فيلم الدراما الملحمي “The Brutalist” من بطولة النجم أدريان برودي، وذلك خلال الحفل السنوي الـ82 والمقام بفندق بيفرلي هيلز بلوس أنجلوس.

في فترة ما بعد الحرب بعام 1947، يفر المهندس المعماري (لاسلو توث) وزوجته (إيرزيبيت) من أوروبا إلى الولايات المتحدة، ويتسبب عمل غامض لتغيير مجرى حياتهما للأبد.

وقد برز فيلم "Brutalist" الملحمي التاريخي للمخرج برادي كوربيت وفيلم الإثارة الدينية "Conclave" للمخرج إدوارد بيرجر، كأبرز المرشحين لجوائز الأوسكار. حيث حصلا على سبعة وستة ترشيحات جولدن جلوب على التوالي، بعد الفيلم الموسيقي “Emilia Perez”، وقد اعتُبر الفيلمان من المرشحين الجادين للفوز بالجائزة الكبرى التي تمنحها أكاديمية فنون وعلوم السينما، استنادًا إلى الضجة الإعلامية التي أثارها الفيلم والمراجعات الإيجابية.