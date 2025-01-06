جولدن جلوب 2025.. "Flow" يفوز بجائزة أفضل فيلم رسوم متحركة

فاز فيلم الأنيميشن “Flow” للمخرج اللاتفي جينتس زلبالوديس، بجائزة جولدن جلوب كأفضل فيلم رسوم متحركة، وذلك خلال الحفل السنوي الـ82 والمقام بفندق بيفرلي هيلز بلوس أنجلوس.

بعد تدمير منزله بسبب فيضان عظيم، يجد قط منعزل الأمل الوحيد في النجاة بقارب تسكنه حيوانات مختلفة، ويصبح عليه التعاون معهم رغم اختلافاتهم.

برز الفيلم الموسيقي الإسباني للمخرج جاك أوديار "Emilia Perez" كأكبر مفاجآت هذا الموسم، حيث حصد 10 ترشيحات جولدن جلوب.

هذا الإنجاز لم يضع فقط رقمًا قياسيًا جديدًا لجوائز جولدن جلوب لفيلم كوميدي أو موسيقي، متجاوزًا فيلم "Cabaret" (1972) و"Barbie" (2023) اللذين تقاسما الرقم القياسي السابق بتسعة ترشيحات، بل ساعد أيضًا نتفليكس في قيادة الطريق لجميع الاستوديوهات بـ 12 ترشيحًا في فئة الأفلام. والأهم من ذلك، أنه عزز مكانة "إميليا" كواحد من المرشحين الأوائل لهذا العام لجائزة أفضل فيلم.

واحتل مسلسل "The Bear" من إنتاج قناة إف إكس، المركز الأول في ترشيحات جولدن جلوب هذا العام بخمسة ترشيحات، محتفظًا بمكانته كمسلسل محبوب لدى النقاد.