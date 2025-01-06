ads
الإثنين 06 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

أبرز إطلالات النجوم في حفل توزيع جوائز الجولدن جلوب الـ 82

حفل جولدن جلوب
حفل جولدن جلوب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أقيم حفل توزيع جوائز الجولدن جلوب السنوي الـ 82 حضور صباح اليوم الاثنين وشهدت السجادة الحمراء حضور العديد من النجوم البارزين، من بينهم أنجلينا جولي وابنتها زهرة، بالإضافة إلى إيما ستون، دواين جونسون، أولي كرافالو، جيك جيلنهال، أندرو جارفيلد، سيلينا جوميز، أريانا جراندي، زيندايا، وتيموثي شالاميت وغيرهم من النجوم.

البث المباشر والاستعدادات النهائية:

وضعت إدارة الحفل اللمسات الأخيرة قبل انطلاقه على الهواء مباشرة عبر شبكة CBS ومنصة Paramount+ في الولايات المتحدة. كما تم التعاون مع منصتي Entertainment Tonight وVariety لتقديم بث مباشر للحدث. بدأ البرنامج المسبق في الساعة 6:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، واستضافته راشيل سميث من Entertainment Tonight ومارك مالكين من Variety، وتم عرضه عبر منصات Variety وPenske Media.


كان هناك عدد كبير من الأفلام المرشحة في الحفل حضر النجوم المشاركين في الأفلام المرشحة بإطلالات بارزة كما حضر نجوم غير مرشحون وغير مشاركون في الأفلام التي تتنافس على الجوائز، فكان الحفل مليء بالحضور المميز لنجمات ونجوم هوليوود وتبرز “البوابة نيوز” إطلالاتهم.

IMG_4858
IMG_4858
IMG_4857
IMG_4857
IMG_4856
IMG_4856
IMG_4855
IMG_4855
IMG_4850
IMG_4850
IMG_4848
IMG_4848
IMG_4838
IMG_4838
IMG_4841
IMG_4841
IMG_4834
IMG_4834
IMG_4829
IMG_4829
IMG_4830
IMG_4830
IMG_4828
IMG_4828
IMG_4827
IMG_4827
IMG_4826
IMG_4826
جوائز الجولدن جلوب جولدن جلوب هوليوود