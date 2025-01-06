أبرز إطلالات النجوم في حفل توزيع جوائز الجولدن جلوب الـ 82

أقيم حفل توزيع جوائز الجولدن جلوب السنوي الـ 82 حضور صباح اليوم الاثنين وشهدت السجادة الحمراء حضور العديد من النجوم البارزين، من بينهم أنجلينا جولي وابنتها زهرة، بالإضافة إلى إيما ستون، دواين جونسون، أولي كرافالو، جيك جيلنهال، أندرو جارفيلد، سيلينا جوميز، أريانا جراندي، زيندايا، وتيموثي شالاميت وغيرهم من النجوم.

البث المباشر والاستعدادات النهائية:

وضعت إدارة الحفل اللمسات الأخيرة قبل انطلاقه على الهواء مباشرة عبر شبكة CBS ومنصة Paramount+ في الولايات المتحدة. كما تم التعاون مع منصتي Entertainment Tonight وVariety لتقديم بث مباشر للحدث. بدأ البرنامج المسبق في الساعة 6:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، واستضافته راشيل سميث من Entertainment Tonight ومارك مالكين من Variety، وتم عرضه عبر منصات Variety وPenske Media.



كان هناك عدد كبير من الأفلام المرشحة في الحفل حضر النجوم المشاركين في الأفلام المرشحة بإطلالات بارزة كما حضر نجوم غير مرشحون وغير مشاركون في الأفلام التي تتنافس على الجوائز، فكان الحفل مليء بالحضور المميز لنجمات ونجوم هوليوود وتبرز “البوابة نيوز” إطلالاتهم.

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