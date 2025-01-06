جولدن جلوب 2025.. سباستيان ستان يفوز بجائزة أفضل ممثل عن "A Different Man"

فاز الممثل سباستيان ستان، بجائزة جولدن جلوب كأفضل ممثل في فئة الأفلام الكوميدية-الموسيقية، عن دوره في فيلم “A Different Man”، وذلك خلال الحفل السنوي الـ82 والمقام بفندق بيفرلي هيلز بلوس أنجلوس.

يقرر الممثل (إدوارد) إجراء عملية طبية لتغيير شكله تمامًا، ولكن سرعان ما يتحول حلمه إلى كابوس حينما يخسر أهم دور في مسيرته الفنية، ويصبح مهووسًا باستعادة الدور مهما كلفه الأمر.

في فئة أفضل فيلم كوميدي/موسيقي، فتشتعل المنافسة بين 3 أفلام، من بينها فيلم الرعب الجسدي المثير للجدل "The Substance" للمخرجة كورالي فارجييه. كما تدور منافسة أخرى بين "Anora" و"Emilia Perez"، والذي يبدو من الصعب التكهن أي من الفيلمين سيفوز بالجائزة.

فقد فاز فيلم الدراما الكوميدي "Anora" للمخرج شون بيكر بالسعفة الذهبية. ومع ذلك، فقد تغير المشهد منذ ذلك الحين، فقد أتت الحملة التي قادتها نتفليكس لتقديم الفيلم بثمارها، حيث بلغت ذروتها بحصوله على عدد قياسي من الترشيحات في جوائز جولدن جلوب.