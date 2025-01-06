بايدن: تصرفات ترامب في اقتحام الكابيتول كانت بمثابة تهديد للديمقراطية

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأحد، أنه يعتبر تصرفات خليفته الرئيس المنتخب دونالد ترامب أثناء اقتحام أنصاره لمبنى الكابيتول في 6 يناير 2021، تهديدا للديمقراطية.

وأدلى الزعيم الأمريكي بهذا التصريح عشية إقرار الكونجرس الأمريكي نتائج انتخابات 5 نوفمبر 2024 التي فاز فيها ترامب على المرشحة الديمقراطية نائبة الرئيس كامالا هاريس.

وقال بايدن عندما سأله الصحفيون في البيت الأبيض عما إذا كان لا يزال يعتبر ترامب تهديدا للديمقراطية، كما وصفه مرارا "أعتقد أن ما فعله كان تهديدا حقيقيا للديمقراطية. آمل أن نكون قد تجاوزنا ذلك".

وبحسب الرئيس المنتهية ولايته: "فمن الضروري العودة إلى التداول الأساسي الطبيعي للسلطة"، وشدد بايدن على أن هذه العملية تسير في الوقت الراهن بسلاسة، لكنه أشار إلى وجود "مشاكل داخلية" في المعسكر الجمهوري، من دون أن يوضح ماذا يقصد بالتحديد.

واجتمع مجلسا الشيوخ والنواب في الكونجرس الأمريكي في 6 يناير في جلسة مشتركة، يتعين عليهما خلالها الموافقة على نتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 5 نوفمبر 2024، وقد فاز بها المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

ومن المقرر أن يتم تنصيب ترامب في 20 يناير الجاري على درجات مبنى الكابيتول، وسيترأس الاجتماع كامالا هاريس بصفتها الرئيس الدستوري لمجلس الشيوخ، ولن يحضر بايدن وترامب.

يذكر أنه في 6 يناير 2021، اقتحم أنصار ترامب الذي كان يشغل منصب رئيس البلاد في ذلك الوقت، مبنى الكونجرس الأمريكي لمنع المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت في نوفمبر 2020، وفاز بها بايدن.

وأثناء أعمال الشغب داخل المبنى، أطلقت الشرطة النار على أحد المتظاهرين وقتلته. بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل وفيات غير مرتبطة بالعديد من الأشخاص، وتم تصنيفها على أنها حالات طوارئ طبية، كما لقي ضابط في شرطة الكابيتول حتفه بعد الاشتباكات.