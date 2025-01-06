جولدن جلوب 2025.. ديمي مور تفوز بجائزة أفضل ممثلة عن "The Substance"

فازت النجمة ديمي مور، بجائزة جولدن جلوب كأفضل ممثلة في فئة الأفلام الكوميدية-الموسيقية، عن دورها في فيلم “The Substance”، وذلك خلال الحفل السنوي الـ82 والمقام بفندق بيفرلي هيلز بلوس أنجلوس.

في إطار من الدراما والرعب، يدور العمل حول منتج غامض يُساعد البشر على تغيير ملامحهم وعمرهم، ولكن يتسبب الأمر في العديد من العواقب والفوضى في حياة مستخدميه.

برز فيلم "Brutalist" الملحمي التاريخي للمخرج برادي كوربيت وفيلم الإثارة الدينية "Conclave" للمخرج إدوارد بيرجر، كأبرز المرشحين لجوائز الأوسكار. حيث حصلا على سبعة وستة ترشيحات جولدن جلوب على التوالي، بعد الفيلم الموسيقي “Emilia Perez”، وقد اعتُبر الفيلمان من المرشحين الجادين للفوز بالجائزة الكبرى التي تمنحها أكاديمية فنون وعلوم السينما، استنادًا إلى الضجة الإعلامية التي أثارها الفيلم والمراجعات الإيجابية.

وتراهن شركة فوكس فيتشرز، التي تتطلع إلى الفوز بجائزة أفضل فيلم لأول مرة على قوة التصويت التفضيلي، بالإضافة إلى الانتصارات المحتملة للممثل رالف فاينز، وكاتب السيناريو بيتر ستراوجان.