جولدن جلوب 2025.. "Conclave" يحصد جائزة أفضل سيناريو

فاز فيلم الدراما المثير للجدل “Conclave” للنجم رالف فاينز، بجائزة جولدن جلوب كأفضل سيناريو، وذلك خلال الحفل السنوي الـ82 والمقام بفندق بيفرلي هيلز بلوس أنجلوس.

تدور أحداث الفيلم حول الكاردينال (لورانس)، الذي يُكلف بمهمة قيادة واحدة من أكثر الأحداث القديمة سرية في العالم، حيث يتعين عليه خلال مجلس مغلق اختيار البابا الجديد، وبمرور الوقت يجد نفسه في قلب مؤامرة قد تهز استقرار الكنيسة.

يتصدر فيلم "Emilia Perez" للمخرج جاك أوديار الناطق بالإسبانية المنافسة على صعيد الأفلام بحصوله على 10 ترشيحات قياسية، مما يجعله الفيلم الكوميدي/الموسيقي الأكثر ترشيحًا في تاريخ جوائز الجولدن جلوب - متجاوزًا "Cabaret" (1972) و""Barbie2023.

ورغم أن جوائز جولدن جلوب تعد مؤشرًا قويًا لموسم الجوائز الكبرى، إلا أن الفوز بجائزة جولدن جلوب لا يضمن بالضرورة الفوز بجائزة الأوسكار. فقد فازت أفلام مثل "1917" و"Three Billboards Outside Ebbing، Missouri" و"The Revenant" بجائزة جولدن جلوب، لكنها خسرت في النهاية الجائزة الكبرى لجوائز الأوسكار لصالح "Parasite" و"The Shape of Water" و"Spotlight".