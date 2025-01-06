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الإثنين 06 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

اليوم.. الرئيس النمساوي يكلف رئيس حزب الحرية بتشكيل الحكومة الجديدة

الرئيس النمساوي ألكسندر
الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين
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يكلف الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين، اليوم الاثنين، هيربرت كيكل رئيس حزب الحرية، بتشكيل الحكومة النمساوية الجديدة، وذلك في قصر هوفبورج الرئاسي لمنحه خطاب التكليف. 

جاء ذلك بعد فشل مفاوضات حكومية استمرت 4 شهور، لتشكيل حكومة ائتلافية ثلاثية برئاسة زعيم حزب الشعب كارل نيهمر، مما اضطره إلى الانسحاب نهائيًا من الحياة السياسية.

وقال كيكل، في -تصريح له أمس الأحد- "نحن كحزب الحرية كنا على حق في شكوكنا تجاه محاولة تشكيل حكومة بدون الحزب الأول في الانتخابات البرلمانية" مضيفا "نحن لسنا مسؤولين عن الوقت الضائع، وعن الظروف الفوضوية والضرر الهائل الذي لحق بثقة المواطنين في إدارة الدولة ".

وأشار كيكل، إلى أنه من الواضح أن حزب الحرية النمساوي كان ولا يزال العامل المستقر الوحيد في السياسة الداخلية النمساوية.

اليوم الرئيس النمساوي رئيس حزب الحرية تشكيل الحكومة الجديدة الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين