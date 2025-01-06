«وول ستريت جورنال»: السلطات في فنزويلا تستخدم الرهائن الأجانب للضغط على خصومها

ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، أن النظام الفنزويلي بقيادة الرئيس نيكولاس مادورو صعد تحركاته لتأمين أوراق ضغط جديدة تعزز موقفه عند التعامل مع الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس المنتخب دونالد ترامب وحكومات حليفة أخرى، من خلال اعتقال أكثر من 50 مواطنا أجنبيا، بينهم حاملو جوازات سفر أمريكية، منذ نهاية يوليو الماضي.

وأضافت «وول ستريت جورنال»، في تقرير اليوم، "إن الاعتقالات طالت مواطنين أجانب إتهمهم النظام بالتجسس أو الإرهاب، في خطوة وصفها محللون بأنها محاولة لاستخدامهم ورقة مساومة في المفاوضات المستقبلية".

ونسبت الصحيفة الى محامي حقوق الإنسان ومدير منتدى "بينال فورم"، جونزالو هي ميوب، قوله "إن الهدف من اعتقال الأجانب هو إجبار دولهم على قبول شروط النظام الفنزويلي أو مبادلتهم بمعتقلين فنزويليين".

ونوهت بأن أحدث حالات الاعتقال شهدها ضابط الشرطة الأرجنتينية نهول جالو، الذي تم اعتقاله أثناء سفره إلى فنزويلا لقضاء العطلات مع زوجته وابنه، ووصفت الحكومة الأرجنتينية هذا الاعتقال بأنه "اختطاف"، وقدمت شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، مؤكدة أن ما حدث يعد انتهاكًا لحقوق الإنسان.

من جانبه، نفى الرئيس نيكولاس مادورو، في تصريحات متلفزة، أن تكون فنزويلا تحتجز أي رهائن لدواعٍ سياسية، مشيرًا إلى أنه مستعد لتحسين العلاقات مع إدارة ترامب الجديدة، وأضاف "أنا دائمًا مستعد لفتح صفحة جديدة تستند إلى الاحترام والحوار والتعاون".