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الإثنين 06 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

جولدن جلوب 2025.. كيران كولكين يفوز بجائزة أفضل ممثل مساعد عن "A Real Pain"

جوائز جولدن جلوب
جوائز جولدن جلوب 2025
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حصد الممثل كيران كولكين، جائزة جولدن جلوب كأفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم “A Real Pain”، وذلك خلال الحفل السنوي الـ82 والمقام بفندق بيفرلي هيلز بلوس أنجلوس.

تدور أحداث الفيلم حيث يجتمع أبناء العم (ديفيد) و(بينجي) في رحلة إلى بولندا تكريمًا لذكرى جدتهما الراحلة، ولكن تُطلق الرحلة العنان للعديد من الاختلافات التي تمتد جذورها إلى تاريخ العائلة.

وكان من بين مفاجآت ترشيحات جولدن جلوب هذا العام، هو إقصاء الممثلة الشابة سيرشا رونان، التي قدمت فيلمين مثيرين للجدل هذا الموسم "The Outrun" و" Blitz".

وكان من المتوقع أن تحصل على ترشيحين في فئتي الدور الرئيسي والدور المساعد، كان إغفالها في كليهما بمثابة صدمة كبيرة للممثلة الأيرلندية المولودة في أمريكا، والتي فازت سابقًا في عام 2018 عن عملها في "Lady Bird".

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