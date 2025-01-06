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الإثنين 06 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

«الفيدرالي الأمريكي»: ضبط مسدس وسلاح رشاش بموقع حادث «نيو أورليانز»

مكتب التحقيقات الفيدرالي
مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي
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كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي «إف بي آي»، عن ضبط مسدس وسلاح رشاش وكاتم صوت في موقع جريمة هجوم الدهس الإرهابي في "نيو أورليانز" والذي أسفر عن مقتل 15 شخصا.

وأوضح "الفيدرالي الأمريكي" في بيان له أوردته قناة "الحرة الأمريكية" مساء الأحد، أنه تواصل مع بائع السلاح لمنفذ الجريمة، شمس الدين جبار، واتضح أنه لم يكن على معرفة مسبقة به.

وأشار إلى أن المادة المتفجرة التي عثر عليها في موقع العمل الإرهابي تتطابق مع آثار مادة شبيهة في شقة منفذ الهجوم، لافتا إلى أن منفذ الهجوم لم يكن على خبرة كافية بالمتفجرات أو طريقة عمل المادة التي استخدمها والتي تتطلب استعمال الصاعق. 

ودهس المشتبه به، الذي كان يقود شاحنة صغيرة كهربائية حشدا قبل أن يترجل منها، وقتل في تبادل لإطلاق النار مع عناصر الشرطة.

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