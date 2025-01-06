شاهد.. أنجلينا جولي وابنتها في حفل جوائز جولدن جلوب 2025

حصرت النجمة أنجلينا جولي، على التواجد برفقة ابنتها بالتبني زهرة، خلال حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في نسختها الـ82، والمقام بمسرح بيفرلي هيلز بلوس أنجلوس.

ونالت جولي ترشيحها بفئة أفضل ممثل في فيلم درامي هذا العام، عن دورها في فيلم “Maria” للمخرج بابلو لارين، ويتبع العمل مسيرة مغنية الأوبرا اليونانية (ماريا كالاس)، والتي اكتسبت مكانة كبيرة في عالم الغناء وضعتها على قمة الأوبرا، مرورًا بأيامها الأخيرة خلال فترة السبعينات بباريس.

وكان من بين الحضور على السجادة الحمراء أيضًا، الممثلة ميليسا مكارثي، والنجم داوين جونسون، وتيموثي شالاميت، وآريانا جراندي، وكيران كولكان، وكولين فاريل.

وقد برز فيلم "Brutalist" الملحمي التاريخي للمخرج برادي كوربيت وفيلم الإثارة الدينية "Conclave" للمخرج إدوارد بيرجر، كأبرز المرشحين لجوائز الأوسكار. حيث حصلا على سبعة وستة ترشيحات جولدن جلوب على التوالي، بعد الفيلم الموسيقي “Emilia Perez” المتصدر القائمة بـ10 ترشيحات؛ وقد اعتُبر الفيلمان من المرشحين الجادين للفوز بالجائزة الكبرى التي تمنحها أكاديمية فنون وعلوم السينما، استنادًا إلى الضجة الإعلامية التي أثارها الفيلم والمراجعات الإيجابية.

وتراهن شركة فوكس فيتشرز، التي تتطلع إلى الفوز بجائزة أفضل فيلم لأول مرة على قوة التصويت التفضيلي، بالإضافة إلى الانتصارات المحتملة للممثل رالف فاينز، وكاتب السيناريو بيتر ستراوجان.

gettyimages-2192558086-594x594

gettyimages-2192558186-594x594

gettyimages-2192559056-594x594

gettyimages-2192559073-594x594

gettyimages-2192559078-594x594

gettyimages-2192559100-594x594

gettyimages-2192559105-594x594

gettyimages-2192559132-594x594

gettyimages-2192559505-594x594

gettyimages-2192559879-594x594

gettyimages-2192560422-594x594