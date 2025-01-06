نيويورك.. أول مدينة أمريكية تفرض رسوم ازدحام

بدأت نيويورك، الأحد، تطبيق نظام تسعير الإزدحام المروري لتصبح أول مدينة أمريكية تتبنى هذه الخطوة بهدف تقليل الازدحام وجمع تمويلات للنقل العام.

وذكرت وكالة بلومبيرج - أنه يتعين على السائقين دفع 9 دولارات عند دخول مناطق مانهاتن الأكثر ازدحامًا خلال ساعات الذروة، ويُتوقع أن يُقلل هذا النظام من عدد المركبات بنسبة 10%، ويجمع 15 مليار دولار لهيئة النقل الحضري لتحسين البنية التحتية، وتم تخفيض الرسوم من 15 دولارًا إلى 9 دولارات بعد مراجعات، وستكون بمبلغ أقل خلال ساعات غير الذروة.

وواجه المشروع معارضة سياسية ودعاوى قضائية، بما في ذلك محاولة فاشلة من مدينة نيوجيرسي لوقفه، كما تعهد الرئيس المنتخب دونالد ترامب بإلغائه، مما يثير الشكوك حول استمراريته.

ويهدف النظام إلى تقليل التلوث وتحسين السلامة العامة، لكن بعض السائقين انتقدوا العبء المالي الإضافي، ومن المتوقع أن يتم اختبار فعالية النظام بشكل أكبر خلال أيام الأسبوع القادمة.

ومع بدء التنفيذ، ستراقب المدن الأمريكية الأخرى النتائج لتقييم إمكانية تبني سياسات مشابهة في المستقبل.