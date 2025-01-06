بإطلالات جذابة.. كيت وينسلت وجودي فوستر في حفل جوائز جولدن جلوب 2025

حرصت النجمتان كيت وينسلت وجودي فوستر، على التواجد بالسجادة الحمراء لمسرح فندق بيفرلي هيلز بلوس أنجلوس، لحضور حفل توزيع جوائز رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود (جولدن جلوب) في نسخته الـ82.

ونالت وينسلت ترشيحا في فئة أفضل ممثلة بفيلم درامي عن دورها في فيلم “Lee”، والذي جسدت خلاله دور المصورة الحربية الشهيرة إليزابيث لي ميلر، ورحلتها من عالم الموضة إلى عملها مراسلة حرب لمجلة فوج خلال الحرب العالمية الثانية.

برز الفيلم الموسيقي الإسباني للمخرج جاك أوديار "Emilia Perez" كأكبر مفاجآت هذا الموسم، حيث حصد 10 ترشيحات جولدن جلوب.

هذا الإنجاز لم يضع فقط رقمًا قياسيًا جديدًا لجوائز جولدن جلوب لفيلم كوميدي أو موسيقي، متجاوزًا فيلم "Cabaret" (1972) و"Barbie" (2023) اللذين تقاسما الرقم القياسي السابق بتسعة ترشيحات، بل ساعد أيضًا نتفليكس في قيادة الطريق لجميع الاستوديوهات بـ 12 ترشيحًا في فئة الأفلام. والأهم من ذلك، أنه عزز مكانة "إميليا" كواحد من المرشحين الأوائل لهذا العام لجائزة أفضل فيلم.

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