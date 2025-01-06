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الإثنين 06 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مباحثات عراقية-أمريكية حول تفعيل اتفاق الإطار الاستراتيجي

وزير الخارجية العراقي
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين
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بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى العراق إليزابيث كينيدي ترودو، الاستعدادات لعقد اجتماع اللجنة العراقية-الأمريكية المشتركة الخاصة بتفعيل اتفاق الإطار الاستراتيجي.

وقال حسين، في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع): "استعرضنا التطورات في المنطقة، وأهمية استمرار تنسيق المواقف، لا سيما التصدي لتنظيم داعش الإرهابي".

وأضاف: "بحثنا الاستعدادات لعقد اجتماع اللجنة العراقية-الأمريكية المشتركة الخاصة بتفعيل اتفاق الإطار الاستراتيجي للصداقة والتعاون بين البلدين".

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