مباحثات عراقية-أمريكية حول تفعيل اتفاق الإطار الاستراتيجي

بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى العراق إليزابيث كينيدي ترودو، الاستعدادات لعقد اجتماع اللجنة العراقية-الأمريكية المشتركة الخاصة بتفعيل اتفاق الإطار الاستراتيجي.

وقال حسين، في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع): "استعرضنا التطورات في المنطقة، وأهمية استمرار تنسيق المواقف، لا سيما التصدي لتنظيم داعش الإرهابي".

وأضاف: "بحثنا الاستعدادات لعقد اجتماع اللجنة العراقية-الأمريكية المشتركة الخاصة بتفعيل اتفاق الإطار الاستراتيجي للصداقة والتعاون بين البلدين".