الجيش الإسرائيلي يُحذر جنوده بالخارج من اعتقالهم بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة

ذكرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، مساء أمس الأحد، أن الجيش الإسرائيلي حذَّر جنود قوات الاحتياط الذين يتواجدون في الخارج من أنهم مُعرضون للاعتقال، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب.

وأوضحت الصحيفة أن الجيش طالب كذلك الجنود النظاميين وفي الخدمة العسكرية الدائمة بالإبلاغ عن الدول التي يرغبون في زيارتها، وسط دعاوى قُدمت ضد جنود إسرائيليين في جنوب إفريقيا وسريلانكا وبلجيكا وفرنسا والبرازيل، وبعد أن قررت محكمة برازيلية، نهاية الأسبوع الماضي، التحقيق مع جندي إسرائيلي في الاحتياط، قبل تمكّنه من الهرب.

وقالت الصحيفة إن الحكومة الإسرائيلية والمؤسسة الأمنية يستعدان لتقديم المُساعدة للجنود، حال اعتقالهم في دول أجنبية بشبهة ارتكابهم جرائم حرب في غزة، وبالاستعانة بخدمات مكاتب محامين في هذه الدول.

وأضافت الصحيفة أنه جرى تشكيل هيئة مُشتركة للنيابة العسكرية ووزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، بهدف تحليل مُستوى المخاطر على الجنود في عدد من الدول، بعد أن رصدت إسرائيل قيام عدد من المنظمات بتشكيل مخزون أدلة وصور ومقاطع فيديو نشرها جنود إسرائيليون في الشبكات الاجتماعية خلال الحرب على غزة.

وتابعت الصحيفة أن مسؤولين في جهاز القضاء المدني والعسكري الإسرائيليين حذروا المستوى السياسي من أن عدم تشكيل لجنة تحقيق رسمية في الحرب على غزة، لن يمكّن إسرائيل من حماية جنودها في العالم، كما حذروا الوزراء الإسرائيليين من أن الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية، يدعون فيها لتجويع سكان غزة، تجعل هناك عواقب قضائية على الجنود الإسرائيليين في العالم.