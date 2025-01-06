بينهم كيت بلانشيت.. توافد النجوم على حفل جوائز جولدن جلوب 2025

توافد عدد كبير من نجوم هوليوود، قبل قليل، على مسرح فندق بيفرلي هيلز بلوس أنجلوس، لحضور حفل توزيع جوائز رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود (جولدن جلوب) في نسخته الـ82.

وكان على رأس الحضور النجمة الأسترالية كيت بلانشيت، والممثل جلين باول، والممثل الياباني هيرويوكي سانادا والممثلة آني سواي، بطلا مسلسل “Shogun”، وكذلك الممثلة الشابة داكوتا فانينج، وأخرين من نجوم الصناعة في هوليوود.

تستضيف الممثلة الكوميدية نيكي جلاسر الأمسية التي تحتفي بالسينما والتلفزيون. من المقرر أن تسجل “جلاسر” حدثا تاريخيا كأول امرأة تستضيف حفل توزيع جوائز جولدن جلوب بمفردها.

وتضم قائمة المقدمين عدد ضخم من النجوم، بما في ذلك: أندرو جارفيلد، أنتوني ماكي، أنتوني راموس، أنيا تايلور جوي، أريانا ديبوس، أوبري بلازا، أولي كرافاليو، أوكوافينا، براندي كارليل، كاثرين أوهارا، كولين فاريل، كولمان دومينغو، ديمي مور، دواين جونسون، إدغار راميريز، إلتون جون، جال جادوت، جلين كلوز، جيف جولد بلوم، جينيفر كوليدج، كالي كوكو، كيت هدسون.

وتضم القائمة أيضا: كاثي بيتس، كي هوي كوان، كيري واشنطن، مارغريت كواللي، ميليسا مكارثي، مايكل كيتون، ميشيل يوه، مايلز تيلر، ميندي كالينج، موريس تشيستنات، نيت بارغاتز، نيكولاس كيج، راشيل بروسناهان، روب ماكيليني، سلمى حايك بينولت، سارة بولسون، سيث روجن، شارون ستون، فين ديزل، فيولا ديفيس وزوي كرافيتز.

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