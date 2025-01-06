جروسي: انفجارات قرب محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا

قال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل جروسي، إن الوكالة تلقت تقارير عن وقوع انفجارات قوية قرب محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا، أمس الأحد، تزامنًا مع تقارير عن هجوم بطائرة مسيرة على مركز التدريب الخاص بالمحطة.

وأوضح جروسي، في بيان أوردته وكالة "رويترز"، أن الوكالة لم تتمكن بعد من معرفة ما إذا كانت الانفجارات قد أدت إلى أضرار.

وتابع: "الوكالة الدولية للطاقة الذرية على علم بتقارير عن هجوم بطائرة مسيرة على مركز تدريب محطة زابوريجيا للطاقة النووية اليوم، خارج محيط الموقع مباشرة.. تشير التقارير إلى عدم وقوع إصابات، أو أي تأثير على أي من معدات محطة الطاقة النووية".