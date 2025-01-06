ads
الإثنين 06 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

جروسي: انفجارات قرب محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا

مدير عام الوكالة
مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل جروسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل جروسي، إن الوكالة تلقت تقارير عن وقوع انفجارات قوية قرب محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا، أمس الأحد، تزامنًا مع تقارير عن هجوم بطائرة مسيرة على مركز التدريب الخاص بالمحطة.

 وأوضح جروسي، في بيان أوردته وكالة "رويترز"، أن الوكالة لم تتمكن بعد من معرفة ما إذا كانت الانفجارات قد أدت إلى أضرار.

وتابع: "الوكالة الدولية للطاقة الذرية على علم بتقارير عن هجوم بطائرة مسيرة على مركز تدريب محطة زابوريجيا للطاقة النووية اليوم، خارج محيط الموقع مباشرة.. تشير التقارير إلى عدم وقوع إصابات، أو أي تأثير على أي من معدات محطة الطاقة النووية".

مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل جروسي محطة زابوريجيا النووية أوكرانيا