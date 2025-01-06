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الإثنين 06 يناير 2025
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

إيطاليا تخطط لصفقة بـ 1.6 مليار دولار لخدمات أمن الاتصالات

شركة سبيس إكس الأمريكية
شركة سبيس إكس الأمريكية
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ذكرت وكالة أنباء "بلومبيرج"، الأحد، أن إيطاليا في مرحلة متقدمة من محادثات مع شركة "سبيس إكس" الأمريكية لتقنيات استكشاف الفضاء التابعة لرجل الأعمال الأمريكي في مجال التكنولوجيا، إيلون ماسك، بشأن صفقة لتوفير اتصالات آمنة للحكومة الوطنية بقيمة 1.5 مليار يورو (1.6 مليار دولار).

وتمثل الصفقة أكبر مشروع من نوعه في أوروبا، حيث تمت الموافقة عليه بالفعل من قبل أجهزة الاستخبارات الإيطالية وكذلك وزارة الدفاع في البلاد.

وتهدف الصفقة إلى تزويد إيطاليا بمجموعة كاملة من التشفير عالي المستوى لخدمات الهاتف والإنترنت التي تستخدمها الحكومة، كما تشمل أيضًا خدمات الاتصالات للجيش الإيطالي في منطقة البحر الأبيض المتوسط فضلًا عن طرح ما يسمى بخدمات الأقمار الصناعية المباشرة إلى الخلايا في إيطاليا للاستخدام في حالات الطوارئ مثل الهجمات الإرهابية أو الكوارث الطبيعية.

وكانت الصفقة المحتملة قيد المراجعة منذ منتصف عام 2023، وقد واجهت معارضىة من بعض المسؤولين الإيطاليين القلقين بشأن كيفية تأثير الخدمات على شركات النقل المحلية.

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